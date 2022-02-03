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Основатель интернет-издания о Китае Артем Жданов: «Китайцы мыслят стереотипами: Путин – молодец, мы с Россией против Америки, в России очень холодно, зато много красивых девушек»

Основатель интернет-издания о Китае «ЭКД» и совладелец Outlandish Group Артем Жданов рассказал об отношении китайцев к России.

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