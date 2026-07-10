Более 600 фасадов многоквартирных домов Подмосковья восстановили за июль

Более 600 фасадов многоквартирных домовПодмосковья восстановили за последний месяц. Это не только улучшило облик зданий, но и помогло защитить их влаги, отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.
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