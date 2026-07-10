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Более 600 фасадов многоквартирных домов Подмосковья восстановили за июль

Более 600 фасадов многоквартирных домов Подмосковья восстановили за июль

Более 600 фасадов многоквартирных домовПодмосковья восстановили за последний месяц. Это не только улучшило облик зданий, но и помогло защитить их влаги, отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

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