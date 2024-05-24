Одним махом — в Айдахо: республиканцы хотят провести новые границы между штатами

Еще восемь округов возглавляемого демократами штата Орегон проголосовали за сецессию. Консерваторам американского северо-запада идеологически куда ближе соседний Айдахо, в состав которого они хотят войти.
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