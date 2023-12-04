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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Что такое «длинная простуда» и что у нее общего с туберкулезом

Что такое «длинная простуда» и что у нее общего с туберкулезом

В России с осени наблюдается рост заболеваемости респираторными заболеваниями. Однако в этом году отмечается несколько другое течение: после выздоровления кашель остается на долгий срок, из-за чего даже возник термин «долгая простуда».

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