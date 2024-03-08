Вертолет санавиации доставил в Москву жителей Мурома для операции на сердце

С начала года санитарная авиация Владимирской области совершила 11 вылетов.На минувшей неделе вертолет санитарной авиации доставил из Мурома в Москву сразу двух пациентов с тяжелейшими заболеваниями сердца.
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