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Вертолет санавиации доставил в Москву жителей Мурома для операции на сердце

Вертолет санавиации доставил в Москву жителей Мурома для операции на сердце

С начала года санитарная авиация Владимирской области совершила 11 вылетов.На минувшей неделе вертолет санитарной авиации доставил из Мурома в Москву сразу двух пациентов с тяжелейшими заболеваниями сердца.

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