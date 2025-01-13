Сергей Стрелецкий 12 января 2025 г. В одном из своих последних интервью, в которых просроченный Зе пробивает все большее и большее дно, среди прочей болтовни он в очередной раз поднял тему украинских беженцев в Европе.
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