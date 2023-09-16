Переделанный санузел из советской Хрущевки в интерьер с французским шармом. Светлый и лёгкий санузел, с открытым кирпичом, керамической плитки, на грани комфорта и уюта.
Лофт - бюджетный интерьер или живая история?
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Блииин... Это сто за одоробло показано? Унитаз с подвесным сливным бачком, как в Союзе в 50-е годы ( только чугунным), раковина умывальника на костылях ( хоть и хромированных)... Помещение ванны - очень высокое, тепло будет вверху, а внизу у ванной - прохладно ( или нужно иметь очень горячую систему отопления)... Максимум такая ванна на четвёрку с минусом тянет...
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12 час.
елена куприянова
Где ж вы нашли в хрущебе, такой огромный санузел? Сколько видела хрущеб, так там повернувших от унитаза к ванной, сядешь на унитаз и обратно. В общем сказки.
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10 час.
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