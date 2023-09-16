Лофт - бюджетный интерьер или живая история?

ВМ

Владимир Минаков

Блииин... Это сто за одоробло показано? Унитаз с подвесным сливным бачком, как в Союзе в 50-е годы ( только чугунным), раковина умывальника на костылях ( хоть и хромированных)... Помещение ванны - очень высокое, тепло будет вверху, а внизу у ванной - прохладно ( или нужно иметь очень горячую систему отопления)... Максимум такая ванна на четвёрку с минусом тянет...