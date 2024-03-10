Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ ЗВЁЗДАМИ ЖДАЛИ СВОЕГО ЧАСА: В РОССИИ РАСКРЫТА СЕТЬ СПЯЩИХ АГЕНТОВ СБУ

ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ ЗВЁЗДАМИ ЖДАЛИ СВОЕГО ЧАСА: В РОССИИ РАСКРЫТА СЕТЬ СПЯЩИХ АГЕНТОВ СБУ

Целый ряд задержаний украинских шпионов и диверсантов, готовивших теракты и передававших секретные сведения в Незалежную, стал результатом масштабной оперативной игры ФСБ против СБУ, которая стартовала ещё в самом начале спецоперации.

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