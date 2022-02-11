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Лука Дончич обновил личный рекорд результативности в матче с «Клипперс» – 51 очко

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич в четверг обновил личный рекорд результативности. В матче с «Клипперс» (112:105) словенец записал на свой счет 51 очко.

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