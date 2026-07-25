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Царьград

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"Миллионную армию, идущую на Киев, не остановит никто": Два сценария мобилизации в России

"Миллионную армию, идущую на Киев, не остановит никто": Два сценария мобилизации в России

Будет ли в России объявлена всеобщая мобилизация, которую называют "второй волной"? Ответ на этот вопрос можно получить, внимательно изучая информационные сообщения и заголовки официальных сайтов федерального уровня.

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