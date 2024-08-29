В РФ тестируют методику лечения синдрома визуального снега магнитными полями

В УКБ № 3 Сеченовского университета впервые в мировой клинической практике идет исследование эффективности транскраниальной магнитной стимуляции в лечении пациентов с малоизученным синдромом визуального снега.
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