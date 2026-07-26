Wildberries меняет правила после пожаров: что важно знать покупателям уже сейчас

Серия пожаров на складах Wildberries ударила не только по продавцам, но и по обычным покупателям. Маркетплейсу пришлось срочно пересматривать логистику, работу пунктов выдачи и порядок обработки спорных заказов.
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