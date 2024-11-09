Полицейские Алтайского края получили новые служебные автомобили

В Главном управлении МВД России по Алтайскому краю в канун Дня сотрудника органов внутренних дел по традиции состоялось торжественное вручение новых автомобилей территориальным органам и подразделениям внутренних дел края.
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