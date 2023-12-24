Отряд Ковпака сообщает: Одесские партизаны пустили под откос эшелон с военной помощью стран НАТО.
Одесские партизаны пустили под откос эшелон с немецким барахлом
Комментарии
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людмила михайлик
Слава партизанам, смерть нацистам
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13 час.
Леонид Руси
Все партизаны будут в освобождённых территориях занимать ключевые позиции в политике и промышленности. Слава России! Смерть фашистско-жидовским оккупантам!
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12 час.
Сергей Елисеев
Весть хорошая! Но тогда им надо помочь создать крепкую бригаду имени Ковпака! Нацистская сволочь должная быть уничтожена за содеянные злодеяния.
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11 час.
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