Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Одесские партизаны пустили под откос эшелон с немецким барахлом

Одесские партизаны пустили под откос эшелон с немецким барахлом

Отряд Ковпака сообщает: Одесские партизаны пустили под откос эшелон с военной помощью стран НАТО.

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Комментарии
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людмила михайлик
Слава партизанам, смерть нацистам
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13 час.
Леонид Руси
Все партизаны будут в освобождённых территориях занимать ключевые позиции в политике и промышленности. Слава России! Смерть фашистско-жидовским оккупантам!
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12 час.
Сергей Елисеев
Весть хорошая! Но тогда им надо помочь создать крепкую бригаду имени Ковпака! Нацистская сволочь должная быть уничтожена  за содеянные злодеяния.
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11 час.

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