Одесские партизаны пустили под откос эшелон с немецким барахлом

Все партизаны будут в освобождённых территориях занимать ключевые позиции в политике и промышленности. Слава России! Смерть фашистско-жидовским оккупантам!

Сергей Елисеев

Весть хорошая! Но тогда им надо помочь создать крепкую бригаду имени Ковпака! Нацистская сволочь должная быть уничтожена за содеянные злодеяния.