После аномальной жары конца июля августа в Татарстане выдастся более прохладным

Конец июля на Волге Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В августе на смену аномальной жаре последней декады июля в Татарстане придет куда менее жаркая, хотя и превышающая по этому критерию климатическую норму погода.
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