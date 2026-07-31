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Татар-информ

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После аномальной жары конца июля августа в Татарстане выдастся более прохладным

После аномальной жары конца июля августа в Татарстане выдастся более прохладным

Конец июля на Волге Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В августе на смену аномальной жаре последней декады июля в Татарстане придет куда менее жаркая, хотя и превышающая по этому критерию климатическую норму погода.

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