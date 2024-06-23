Трамп пообещал прекратить украинский конфликт до инаугурации

Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.
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