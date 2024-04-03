Путин обратился к участникам съезда уполномоченных по правам ребенка

На открытии XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова зачитала обращение президента России Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям съезда.
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