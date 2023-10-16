Путин обсудит с Си Цзиньпином развитие национальных единоборств России и Китая

Президент России Владимир Путин сообщил в интервью Центральному телевидению Китая, что в ходе предстоящего визита в Пекин намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином популяризацию национальных единоборств двух стран.
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