Сколько стоит война для России?

Мы все прекрасно понимаем, что война – это очень дорогое удовольствие. Настолько дорогое, что цели любой войны должны быть достижимы, а траты оправданы, иначе, как показывает история, проигранные войны зачастую вели к краху государств.
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