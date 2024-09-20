В Москве внезапно умер сын певицы Понаровской

Сын знаменитой эстрадной певицы Ирины Понаровской скончался в пятницу утром в Москве. Как сообщил telegram-канал "112", 39-летнему Энтони Родду стало плохо рано утром 20 сентября в доме на Трифоновской улице.
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