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Свежие комментарии

  • Людмила
    использованный, не все же такие идиоты,как ты, мразь !!!Зеленский попытал...
  • Sobering
    Просто поняли подпиндосники России, что они проиграли Путину. Да и Трампа боятся, так как он не жалует клинтоноидов  ...Сидите тут и ниче...
  • tsan tsan
    Алкашам всегда кажется, что их гоняют.Лазарева заявила ...

Появились кадры ударов ВСУ по встречавшей экспертов МАГАТЭ колонне

Появились кадры ударов ВСУ по встречавшей экспертов МАГАТЭ колонне

Министерство обороны России показало кадры, подтверждающие применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ для срыва ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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