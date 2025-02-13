Появились кадры ударов ВСУ по встречавшей экспертов МАГАТЭ колонне

Министерство обороны России показало кадры, подтверждающие применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ для срыва ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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