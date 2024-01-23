В Ростове-на-Дону полицейские выявили коррупционную деятельность сотрудницы медицинской организации

Реализуя оперативную информацию, сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Ростову-на-Дону задержали подозреваемую в получении незаконных денежных вознаграждений, а также двоих фигурантов в даче взятки должностному лицу.
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