На Кубани мигрантам запретят работать на стройках с 2025 года

Губернатор предложил активнее привлекать студентов отраслевых колледжей.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прошедшей прямой линии заявил, что с 2025 года в регионе начнёт действовать запрет на использование труда иностранных граждан в сфере строительства.