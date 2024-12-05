На Кубани мигрантам запретят работать на стройках с 2025 года

Губернатор предложил активнее привлекать студентов отраслевых колледжей.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прошедшей прямой линии заявил, что с 2025 года в регионе начнёт действовать запрет на использование труда иностранных граждан в сфере строительства.
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