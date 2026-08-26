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Представлен графеновый обогреватель Xiaomi за $25, который выходит на полную мощность всего за 3 секунды

Представлен графеновый обогреватель Xiaomi за $25, который выходит на полную мощность всего за 3 секунды

Mijia Graphene Heater C получил графеновый нагревательный элемент, поворот на 80 градусов и два режима мощности — 2000 и 1200 Вт Компания Xiaomi представила компактный обогреватель Mijia Graphene Heater C, который уже появился на платформе Youpin.

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