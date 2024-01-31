Хуситы в Йемене заявили о ракетном обстреле эсминца США USS Graverly в Красном море. В ночь на 31 января Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что эсминец военно-морских сил США USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, которая была выпущена хуситами из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах".