Хуситы в Йемене заявили о ракетном обстреле эсминца США USS Graverly в Красном море. В ночь на 31 января Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что эсминец военно-морских сил США USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, которая была выпущена хуситами из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии