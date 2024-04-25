Небольшой мотор в багажнике и дизайн, подсмотренный у прототипа Mitsubishi Delica. Минивэн-внедорожник Chery iCAR X25 показали в деталях

Chery привезла на Пекинский автосалон полноразмерный прототип минивэна-кроссовера iCAR X25. Машина уже удивила своим дизайном, явно выполненным с оглядкой на прототип Mitsubishi Delica шестого поколения, а теперь пришел черед новых интересных подробностей.
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