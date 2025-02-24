Офтальмолог раскрыла, как выявить катаракту на ранней стадии

Врач Курачинова: туман в глазах может говорить о развитии катаракты Размытое зрение, повышенная чувствительность к свету и изменение восприятия цветов может свидетельствовать о ранней стадии развития катаракты, рассказала NEWS.
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