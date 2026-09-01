Кузбасские полицейские и общественники организовали праздник ко Дню знаний и вручили подарки школьникам

Накануне в рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу совместно с Общественным советом при областном полицейском Главке оказали помощь детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.