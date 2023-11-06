На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса «Огайо»

Стратегическая атомная подлодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток.Об этом сообщают представители Центрального командования (CENTCOM) ВС США на официальной странице ведомства в соцсети Х* (бывшая Twitter).
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