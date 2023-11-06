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На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса «Огайо»

На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса «Огайо»

Стратегическая атомная подлодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток.Об этом сообщают представители Центрального командования (CENTCOM) ВС США на официальной странице ведомства в соцсети Х* (бывшая Twitter).

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