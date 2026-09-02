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Татар-информ

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Юрист Южалин объяснил, можно ли приходить на работу в спортивной одежде

Юрист Южалин объяснил, можно ли приходить на работу в спортивной одежде

Работодатель не может требовать от сотрудника определенного внешнего вида, если такие правила не закреплены во внутренних документах компании.

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Василий Лыгин

Если работодатель устанавливает требования к одежде сотрудника, он должен оплачивать стоимость не менее двух комплектов соответствующего дресс-кода в дополнение к заработной плате.