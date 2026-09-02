Юрист Южалин объяснил, можно ли приходить на работу в спортивной одежде

Работодатель не может требовать от сотрудника определенного внешнего вида, если такие правила не закреплены во внутренних документах компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Если работодатель устанавливает требования к одежде сотрудника, он должен оплачивать стоимость не менее двух комплектов соответствующего дресс-кода в дополнение к заработной плате.