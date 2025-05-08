Худший кошмар Виктории Бекхэм: кто разрушил то, что было ей всего дороже

Виктория не может смириться с ситуацией. Виктория Бекхэм переживает из-за ссоры сыновей LEGION-MEDIAСупруга Дэвида Бекхэма никогда не скрывала: есть нечто, что дороже ей, чем бизнес, заработанные миллионы и гламурный образ жизни.