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В Санкт-Петербург прибыл поезд-выставка Минобороны «Сила в правде»

В Санкт-Петербург прибыл поезд-выставка Минобороны «Сила в правде»

На Московский вокзал в Санкт-Петербурге 4 мая прибыл тематический поезд-выставка «Сила в правде», организованный Министерством обороны Российской Федерации в рамках всероссийской акции, охватывающей 67 регионов страны.

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