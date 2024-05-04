В Санкт-Петербург прибыл поезд-выставка Минобороны «Сила в правде»

На Московский вокзал в Санкт-Петербурге 4 мая прибыл тематический поезд-выставка «Сила в правде», организованный Министерством обороны Российской Федерации в рамках всероссийской акции, охватывающей 67 регионов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии