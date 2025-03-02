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Руки прочь от Зеленского!

Руки прочь от Зеленского!

Вчера все, кто издевался над непреклонным Владимиром Зеленским, включая меня, были посрамлены. Из Вашингтона, где он был не понят, украинский гетьман и, несомненно, лидер свободного от Трампа и Путина мира полетел в Лондон.

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Комментарии
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ЕШ
Елена Шах
И изъять купленные &quot;зеленым&quot; дворцы и замки (в т.ч. и Гитлера) - не на зарплату же приобретал...
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11 час.
A
Air
Когда этого вонючего жидофашиста обольют бензином и сожгут на помойке?
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9 час.
Вячеслав Дегтярев
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, планируя вступить с ним в конфликт, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. &quot;Вопреки заявлениям СМИ, особенно европейских, о том, что Зеленский попал в ловушку, факты говорят о том, что Зеленский прибыл в Белый дом с намерением если не устроить скандал, то хотя бы выйти на конфликт с президентом США. Я уверен, что спор начался еще за закрытыми дверями, но Зеленский решил продолжить его перед камерами&quot;, — сказал он. Обозреватель также отметил, что ключом к разгадке может быть сделка по минеральным ресурсам, которая так и не была подписана. Этот договор был частью плана победы Зеленского, который, как многие ошибочно полагали, должен был обеспечить Украине выигрышную позицию на переговорах с Москвой, уверен аналитик.
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7 час.
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