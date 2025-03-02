Вячеслав Дегтярев

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, планируя вступить с ним в конфликт, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. "Вопреки заявлениям СМИ, особенно европейских, о том, что Зеленский попал в ловушку, факты говорят о том, что Зеленский прибыл в Белый дом с намерением если не устроить скандал, то хотя бы выйти на конфликт с президентом США. Я уверен, что спор начался еще за закрытыми дверями, но Зеленский решил продолжить его перед камерами", — сказал он. Обозреватель также отметил, что ключом к разгадке может быть сделка по минеральным ресурсам, которая так и не была подписана. Этот договор был частью плана победы Зеленского, который, как многие ошибочно полагали, должен был обеспечить Украине выигрышную позицию на переговорах с Москвой, уверен аналитик.