«Должны были предупредить»: бизнес «восстал» против Зеленского

В украинской бизнес-среде нарастает возмущение политикой Владимира Зеленского. Шеф-редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко считает, что военно-политическое руководство страны должно было заранее предупредить бизнес о готовящейся кампании ударов по Wildberries и другим российским маркетплейсам, чтобы компании успели подготовиться к ответу России.
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