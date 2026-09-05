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Русская весна

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«Должны были предупредить»: бизнес «восстал» против Зеленского

«Должны были предупредить»: бизнес «восстал» против Зеленского

В украинской бизнес-среде нарастает возмущение политикой Владимира Зеленского. Шеф-редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко считает, что военно-политическое руководство страны должно было заранее предупредить бизнес о готовящейся кампании ударов по Wildberries и другим российским маркетплейсам, чтобы компании успели подготовиться к ответу России.

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