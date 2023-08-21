Юрий Кот Путин приезжает в штаб Южного военного округа, который стал штабом СВО, а Лукашенко заявляет о необходимости спасти Украину от польской интервенции и готовности нанести удар без предупреждения.
"Союзная решимость". Россия с Белоруссией вскоре перейдут в контрнаступление
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все в общей картине, но если не приставить револьвер к виску янки, то ядерное оружие в Европе может стукнуть Александра Григорьевича. Для того, чтобы все сошлось необходимо перебросить наши ядерные силы за океан. Нет не стратегические, а именно тактическое ядерное оружие. Будь то калибры на подводных лодках, или на бомбардировщиках ракеты с ядерными боеголовками. Обязательно, напротив Пентагона "Адмирал Горшков" с "Цирконами" и накрученными ядерными боеголовками.Вот в этом случае можно начинать. Хорошо бы северокорейцев на помощь, можно с "Вагнером" совместно или рядом.
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3 час.
Александр Батт
Белоруссии давно пора активно подключиться к СВО
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2 час.
Аудрюс
"при малейшем подозрении на нападение Батька применит тактическое ядерное оружие?" Какой глупый вопрос! Хочу напомнить автору, что контроль за ядерным оружием на территории Белоруссии, находится за Россией и применять или не применять ЯО будут в Москве, даже не консультируясь с Минском!
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2 час.
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