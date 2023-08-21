"Союзная решимость". Россия с Белоруссией вскоре перейдут в контрнаступление

ЛК

Любовь Кузьмина

Все в общей картине, но если не приставить револьвер к виску янки, то ядерное оружие в Европе может стукнуть Александра Григорьевича. Для того, чтобы все сошлось необходимо перебросить наши ядерные силы за океан. Нет не стратегические, а именно тактическое ядерное оружие. Будь то калибры на подводных лодках, или на бомбардировщиках ракеты с ядерными боеголовками. Обязательно, напротив Пентагона "Адмирал Горшков" с "Цирконами" и накрученными ядерными боеголовками.Вот в этом случае можно начинать. Хорошо бы северокорейцев на помощь, можно с "Вагнером" совместно или рядом.