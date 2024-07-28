Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за драку

Тимур Бажаев задержан СК РФ за нападение на полицейского.Pr Scr t.me/skmoscowgsu--> Российский бизнесмен Муса Бажаев заявил, что его 23-летний сын ответит за проступок, если окажется действительно виноватым.
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