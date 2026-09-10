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«Нужно обжаловать решение в суде, так как это настоящая дискриминация». Бестемьянова о недопуске Валиевой, Кондратюка, Степановой и Букина

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова  считает, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин должны обжаловать свой недопуск к турнирам.

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