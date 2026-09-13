Армия России взяла под контроль поселок в Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль поселка Черняков в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.
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