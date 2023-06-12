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Замглавы МИД Украины Мельник: каждый немецкий танк Leopard 2 «для решительного наступления буквально на вес золота»

Замглавы МИД Украины Мельник: каждый немецкий танк Leopard 2 «для решительного наступления буквально на вес золота»

Каждая немецкая боевая машина Leopard 2 «для решительного наступления буквально на вес золота». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Андрей Мельник, заместитель руководителя украинского министерства иностранных дел.

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