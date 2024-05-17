Эксперт объяснил, как получить компенсацию за пробитое в яме колесо

В весенне-летние месяцы на российских дорогах существует высокий риск повредить автомобиль в яме. Чтобы получить компенсацию в случае поломки машины, необходимо соблюдать определенную последовательность действий, объяснил собственник и руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Слепышев, передает «Российская газета» 17 мая.
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