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Умер актер сериала «Кадетство» Аркадий Куликов

Умер актер сериала «Кадетство» Аркадий Куликов

Скончался актер Аркадий Куликов, сыгравший эпизодическую роль в сериале «Кадетство». Об этом сообщила пресс-служба Тверского государственного театра кукол.

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