Эксперт рассказал как уменьшить налоги на имущество и доходы

Фото: modasadovod.ru Россиянам рассказали, как снизить налог на имущество и доходы. Налоговый консультант Екатерина Пирогова объяснила, как правильно платить налоги и какие меры можно предпринять для их снижения.
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