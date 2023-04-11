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Forbes: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США

Forbes: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США

Аналитик Кеннет Рапоза в авторском материале для Forbes сделал неожиданное заявление об отношениях Объединенных Арабских Эмиратов и официального Вашингтона.

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