Три родные сестры погибли при пожаре в торговом центре Стерлитамака

Три родные сестры погибли при пожаре в торговом центре СтерлитамакаТри родные сестры погибли при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке.
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