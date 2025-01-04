Успешная операция полиции

Всю минувшую ночь полиция Дубоссар искала несовершеннолетнюю из населенного пункта района, после того как около 20:00 ее мать заявила, что девочка ушла к бабушке в другое село, собираясь пойти более коротким маршрутом, через лес, и через четыре часа после ухода она не добралась до места назначения.