Экономике Германии требуется €600 млрд, чтобы выйти из кризиса — мнение

Государственные инвестиции в экономику Германии должны составить €600 млрд (62,5 трлн руб.), чтобы вывести её из кризиса, 27 октября заявила сопредседатель партии СДПГ Заския Эскен в интервью газетам медиагруппы Funke.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии