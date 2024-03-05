Началась регистрация на участие в экскурсиях нового сезона «Открой#Моспром»

Первые в этом сезоне экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром» пройдут в Москве с 11 по 29 марта. Гости смогут посетить более 20 промышленных предприятий столицы, на которых изготавливают от косметики до лифтового оборудования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.