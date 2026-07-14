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Наш потерянный мир

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Сенаторы США потребовали от Пентагона раскрыть отчет об ударе по школе в Иране

Сенаторы США потребовали от Пентагона раскрыть отчет об ударе по школе в Иране

Группа из 25 американских сенаторов направила письма главе Пентагона Питу Хегсету и командующему Центральным командованием адмиралу Брэдy Куперу с требованием незамедлительно передать конгрессу полный текст расследования удара по школе для девочек в иранском округе Минаб, жертвами которого, по предварительным данным, стали свыше 120 детей.

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