Сенаторы США потребовали от Пентагона раскрыть отчет об ударе по школе в Иране

Группа из 25 американских сенаторов направила письма главе Пентагона Питу Хегсету и командующему Центральным командованием адмиралу Брэдy Куперу с требованием незамедлительно передать конгрессу полный текст расследования удара по школе для девочек в иранском округе Минаб, жертвами которого, по предварительным данным, стали свыше 120 детей.