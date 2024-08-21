Дизайнеры одежды из ЮАР участвуют в Международной неделе моды U’Fashion Lab

Почётный консул ЮАР в Екатеринбурге Сергей Мазуркевич встретился с дизайнерами одежды из ЮАР. Представители компаний «Максхоза Африка» (Maxhosa Africa), «Урбанзулу» (Urbanzulu) и «Май Артс Интернешнл» (MyArts International) сказали, что организаторы оказали им тёплый приём, показы прошли успешно, и они надеются, что в следующем году на «Неделе моды» команда из ЮАР будет ещё больше.