Южный фронт: бездарностью операции на Днепре ВСУ обязаны Лондону

Плацдарм противника на левом берегу в районе н.п. Крынки подвергся очень мощному огневому давлению со стороны ВС РФ, противник вдвое сократил численность своих сил, наши войска продвигаются в Крынках, расширяя контролируемую зону, тем не менее, ситуация остаётся сложной.